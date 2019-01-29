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اللد: الجرافات تهدم منزل يوسف ابو صعلوك
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مدن الساحل

اللد: الجرافات تهدم منزل يوسف ابو صعلوك للمرة الثانية

لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة السيد يوسف ابو صعلوك في اللد عاودت الجرافات صباح اليوم الباكر وفي سابقة خطيرة ودون اذن قانوني

لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة السيد يوسف ابو صعلوك في اللد، والذي اقامه من اجلل زواج ابنه ، وبعد ان قامت العائلة بترميم البيت المهدوم من اجل ايواء ذلك الفتى العريس الندي ، الذي كان يطمع ان يعيش في بيت يأويه هو وزوجته من البرد والصقيع،عاودت الجرافات صباح اليوم الباكر وفي سابقة خطيرة ودون اذن قانوني ، بهدم المنزل مرة اخرى.

 

اليات الهدم مدعومة بوحدات الشرطة والقوات الخاصة ، اغلقت المنطقة وحولتها الى ثكنة عسكرية مغلقة ، وهدمت البيت لتطيح باحلام ذلك الشاب الذي كان يهدف فقط الى العيش بكرامة وعزة.

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