الناصرة: السجن الفعلي لجورج غريب المتهم بالتسبب بوفاة شرطي دهسا وتعويض عائلته بـ40 ألف شيكل

كان الشاب النصراوي جورج غريّب (21 عاما) قد ادين بقتل الشرطي ناتان يوسيبوف دهسا عن غير عمد، حين اشار له الشرطي بالتوقف للفحص

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة ، صباح اليوم الثلاثاء عقوبة السجن الفعلي لمدة خمس سنوات على الشاب جورج غريب بعد ادانته بالتسبب بموت الشرطي نتان يوسيبوف، دهسا في مدينة الناصرة، قبل ثلاث سنوات. بالاضافة الى سحب رخصة القيادة لمدة 15 عاما وتعويض عائلة الشرطي بمبلغ 40 ألف شيكل، على أن يدفعها بأربع أقساط، وغرامة مالية بقبمة 4 آلاف شيكل.

وكان الشاب النصراوي جورج غريّب (21 عاما) قد ادين بقتل الشرطي ناتان يوسيبوف دهسا عن غير عمد، حين اشار له الشرطي بالتوقف للفحص. ووجهت للمتهم تهم القتل من الدرجة الثانية، والتسبب بكدمات خطيرة عمدا، ترك مصاب بعد دهسه، قيادة سيارة بدون تأمين وقيادة متهورة.

وتعود حيثيات القضية وفقا للائحة الاتهام الى الثامن والعشرين من شهر شباط من العام 2016، حيث قام أحد أفراد الشرطة برفقة مراقب السير التابع لبلدية الناصرة بفحص تراخيص ال سيارات المارة في شارع توفيق زياد في الناصرة، وفي اللحظة التي كان المتهم يقود سيارة زوجة والده بدون أخذ موافقتها لان التأمين لا يغطي المتهم كونه سائقًا جديدا وهو كان يعلم ذلك، وقرابة الساعة 19:00 مرّ المتهم من دوار "البيج فاشن" متجهًا الى شارع توفيق زياد وتوجه الى اليسار حيث كان الشرطي يقف هناك وأشار له بالتوقف الا أنه رفض وزاد من سرعة سيارته لمنع الامساك به، الا أن الشرطي أمره بالتوقف وفي مرحلة معينة شعر الشرطي بخطر يهدد حياته فحاول أن يتراجع الا أن الأمر لم يكن بيده، فإصطدم المتهم بالشرطي بسيارته حيث ارتطم بمقدمتها وألقي على الشارع.

بالرغم من أن المتهم علم أنه دهس الشرطي الا أنه لم يتوقف لتقديم المساعدة له وواصل بقيادته المتهورة وفرّ هاربًا وهو يعرض حياة عابري السبيل والسيارات الأخرى للخطر. وبعد ساعة ونصف قام بتسليم نفسه للشرطة، هذا وقد أصيب الشرطي بجروح خطيرة في رأسه وتم نقله الى مستشفى الانجليزي وبعدها تم نقله الى رمبام، كما رقد الشرطي في المستشفى في حالة خطيرة ومصابا بالغيبوبة وكان مربوطا بأجهزة التنفس الاصطناعي، الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في العشرين من شهر أيار من نفس العام متأثرا بجراحه.

وقال المحامي ألبير مني: "سندرس القرار التي أقرنت به المحكمة، وانا أرى انّ قرارها قاس، وبعد دراسة القرار سنقدّم المرافعات للمحكمة العليا ونأمل أن يكون هناك تخفيف للعقوبة بعد قبول ادّعاءاتنا التي فرضت على موكلي، نحن شرحنا في البداية، بأنّ الحادثة هي حادثة بالحالة القصوى هي إهمال ولم يكن هناك قصد في أذية الشرطي أو أن تكون حادثة متعمّدة ، وفي حادثة قصواها الإهمال نحن نأمل بأن لا يكون هناك حبس فعلي على الإطلاق" كما قال.

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