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كل العرب أخبار اخبار محلية حالة الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

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حالة الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
ضباب
10

حيفا
ضباب
10

ام الفحم
ضباب
11

القدس
غائم جزئ
12

تل ابيب
غائم جزئ
12

عكا
ضباب
10

راس الناقورة
ضباب
10

كفر قاسم
غائم جزئ
12

قطاع غزة
سماء صافية
6

ايلات
سماء صافية
6
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حالة الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية

الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية بوجه عام وباردة الى شديدة البرودة والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/01/30: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2019/01/31: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/02/01: يكون الجو غائما جزئيا ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

كلمات دلالية
حالة الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة
الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية

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