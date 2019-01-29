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مصرع شاب واصابة اخرين بحادث قرب رهط
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النقب

مصرع شاب واصابة اخرين بحادث قرب رهط

لقي بعد منتصف الليلة شاب (25 عاما) مصرعه واصيب اخرون بجراح متوسطة وطفيفة، اثر انقلاب سيارة على 264 بالقرب من رهط. وتم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا. فيما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

لقي بعد منتصف الليلة شاب (25 عاما) مصرعه واصيب اخرون بجراح متوسطة وطفيفة، اثر انقلاب سيارة على 264 بالقرب من رهط. وتم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا. فيما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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رهط
مصرع شاب واصابة اخرين بحادث قرب رهط
لقي بعد منتصف الليلة شاب (25 عاما) مصرعه واصيب اخرون بجراح متوسطة وطفيفة، اثر انقلاب سيارة على 264 بالقرب من رهط. وتم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا. فيما باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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