الأخوة كفر مندا يسعى لاعتلاء الصدارة بدلا من مكابي طمرة بلقائه الاخاء عكا

يسعى فريق الأخوة كفر مندا الى اعتلاء الصدارة بدلا من فريق مكابي طمرة، وذلك في لقائه الخارجي أمام فريق الاخاء عكا، صباح السبت في تمام الساعة الحادية عشرة على استاد توتو في عكا ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".



وقد تغلب الفريق المنداوي على متصدر اللائحة الطمراوي بهدفين مقابل لا شيء، حيث أحرز له محمد ابو ريا ومحمد زيدان، وبذلك تقلص الفارق بين الطرفين الى ثلاث نقاط فقط. وسوف يغيب المنداوي عساف عبد الحميد عن تشكيلة فريقه، للابعاد. وبما أن فارق أهداف المنداويين أفضل، فانه يمكنهم في حال الفوز اعتلاء الصدارة، خاصة أن الفريق الطمراوي سيخلد الى الراحة، بسبب تفكك فريق الأخوة عرابة.

وقال المدرب الفائز وسيم عباس أن فريقه تقدم خطوة كبيرة نحو انتزاع الصدارة من الفريق الطمراوي، حيث أشار الى انه وبعد نجاحه بتقليص فارق 17 نقطة، فانه يمكن سد الفجوات أكثر. وأثنى على مستوى لاعبيه طيلة دقائق المباراة، عهلما أن مسؤولي كفر مندا أثنوا أيضا على ادارة ناجحة للعب لوسيم عباس، من خلال تكتيك رفيع المستوى.

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