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أحمد أبو العم: هبوعيل أم الفحم سيرتقي للممتازة
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قرى المرج

أحمد أبو العم: هبوعيل أم الفحم سيرتقي الى الممتازة لا محالة

يحل فريق هبوعيل أم الفحم ضيفا، مساء السبت في تمام الساعة الثامنة على استاد هرتسليا، ضيفا على فريق هبوعيل هرتسليا

 

يحل متصدر اللائحة فريق هبوعيل أم الفحم ضيفا، مساء يوم السبت في تمام الساعة الثامنة على استاد هرتسليا، ضيفا على فريق هبوعيل هرتسليا، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر – ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية.

وقد حافظ الفريق الفحماوي على موقعه، وذلك بفوزه البيتي على فريق النادي الرياضي الطيرة بهدف واحد مقابل لا شيء، حيث أحرز اللاعب المجرب ران رول لتلامذة المدرب شمعون هداري.
وقال مدير الفريق أحمد أبو العم أن فريقه سيصعد الى الدرجة الممتازة لا محالة، حيث يرى أنه سيحافظ عل الصدارة.
وتابع أحمد أبو العم:"فريقنا ينافس نفسه فقط، فنحن على ثقة وقناعة تامتين أننا الأفضل ولا أحد غيرنا يستحق الارتقاء، وهذا ما نطبقه من مباراة لأخرى، بهمة مؤيدينا الأوفياء".

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