اطلاق النار على رجل (60 عامًا) في مركز تجاري في طبعون وحالته حرجة

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة المؤسسة في لواء الكرمل حول مصاب يبلغ من العمر 60 عامًا قرب مركز تجاري في مدينة طبعون، حيث وصل الى المكان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة وعملوا على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب فيما تم نقله الى مستشفى رمبام الحكومي في مدينة حيفا وهو يعاني من جراح خطيرة وحالته حرجة".

وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان المصاب تعرض لإطلاق نار خلال تواجده في المجمع التجاري.

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