يافا: مصرع شاب متأثرًا بجراحه البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار

افاد المتحدث باسم الشرطة في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة الشرطة حول اطلاق نار في مدينة يافا بحيث تخلله اصابة شاب بجراح وصفت على انها خطيرة وفقًا للمصادر الطبية، هذا وأحيل المصاب إلى مشفى فولفسون لتلقي العلاج. مع تلقي البلاغ، وصلت قوات من الشرطة الى المكان، وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث. الخلفية لوقوع الحادث جنائية. والتحقيق مستمر".

لاحقًا، أعلنت الشرطة عن وفاة المصاب متأثرًا بجراحه البالغة.

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