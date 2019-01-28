يافا: مصرع شاب متأثرًا بجراحه البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار

افاد المتحدث باسم الشرطة في بيان عممه على وسائل الاعلام:"ان بلاغًا وصل الى بدالة الشرطة حول اطلاق نار في مدينة يافا بحيث تخلله اصابة شاب بجراح وصفت على انها خطيرة وفقًا للمصادر الطبية، هذا وأحيل المصاب إلى مشفى فولفسون لتلقي العلاج. مع تلقي البلاغ، وصلت قوات من الشرطة الى المكان، وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث. الخلفية لوقوع الحادث جنائية. والتحقيق مستمر".
لاحقًا، أعلنت الشرطة عن وفاة المصاب متأثرًا بجراحه البالغة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- وقفة احتجاجية في قلنسوة: مواجهات مع الشرطة واعتقال أصحاب البيوت المهددة بالهدم
- النقب: الشرطة تكشف عن أكبر مخزن للغاز المسروق في البلاد واعتقال 3 مشتبهين
- الشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة في العثور على الشابة ختام العنامي من عرعرة النقب
- قلنسوة: انتشار قوات الشرطة قبل مظاهرة ضد هدم البيوت وتعتقل الناشط أشرف أبو علي
- مقتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس
- وادي عارة: 6 إصابات في حادث طرق على شارع 6 والشرطة تحقق بملابسات الحادث
- القدس: الشرطة تطلق النار على فتى في شعفاط وحالته خطيرة بشبهة قيامه بالقاء زجاجات حارقة
- الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في العثور على الفتاة وصال ابو ربيعة من تل السبع
- زيمر: اندلاع النيران في شاحنتين والشرطة تحقق بالأسباب والخلفية
- اصابة شاب (31 عامًا) بجراح جراء شجار عنيف في سخنين والشرطة تحقق