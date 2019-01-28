اصابة شاب من كوكب ابو الهيجاء جراء استنشاق الدخان اثر اندلاع النيران في منزله

افاد الناطق بلسان مؤسسة حيّان الطبية في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان شابًا من سكان قرية كوكب ابو الهيجاء وصل الى مركز المؤسسة في مدينة سخنين وذلك جراء استنشاقه للدخان في اعقاب اندلاع النيران في منزله في القرية. هذا وبعد تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمصاب تم نقله وهو بحالة متوسطة ومسنقرة الى مستشفى بوريا لإستكمال العلاج".
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