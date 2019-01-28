قامت ادارة اتحاد أبناء سخنين في زيارة اطمئنان للمشجعين المصابين، حيث تعرضا للطعن بعد الخسارة الماضية أمام فريق مكابي بيتح تكفا، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في دوري الدرجة العليا. وتمنت الإدارة السخنينية أن يتماثل المشجعان الى الشفاء العاجل، آملة أن يستعيد الفريق توازنه لاعادة الفرح الى مشجعيه. كما دعت الى محاربة العنف بجميع أشكاله وضرورة دعمه.
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