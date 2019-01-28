ميركل: نعمل على منع اقتراب القوات الإيرانية من هضبة الجولان

كشفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن أنّ بلادها تعمل على منع اقتراب القوات العسكرية ال إيران ية من هضبة الجولان.وأكدت ميركل في مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية، على الحق الكامل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها من أي تهديد، معتبرةً أنّ سياسات إيران بسوريا تشكّل تهديدًا لإسرائيل.

وقالت "أنا أؤمن أن ذلك مهم، وصحيح بأن تحمي إسرائيل مصالحها الأمنية. وهذا صحيح أن السياسة الإيرانية تشكل تهديدًا لإسرائيل".وتطرقت المستشارة الألمانية – وفق هيئة البثّ العامة – إلى اللاسامية وظهور الحركة اليمينية المتطرفة في ألمانيا.

وقالت "إنه مع الأسف الشديد هنالك توجهات تقلل من فظاعة المحرقة. لذلك تقوم السلطات الأمنية التابعة لنا بفحص ماذا يدور بين أروقة حزب البديل لألمانيا، وهي خطوة إيجابية في طبيعة الحال".

وحول العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل، شددت ميركل على أنه "ستكون هنالك استمرارية قوية في العلاقات الألمانية الإسرائيلية، بغض النظر عمن هو المستشار القادم"، فيما عبرت عن فخرها في المقابلة عن متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في "هذه العلاقات الوطيدة، كون أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وفق ما نقل عنها.

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