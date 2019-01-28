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رسمياً: ألفارو موراتا ينضم إلى أتلتيكو مدريد
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رسمياً: ألفارو موراتا ينضم إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً، تعاقده مع المهاجم ألفارو موراتا من صفوف تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً (موسم ونصف).

 أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً، تعاقده مع المهاجم ألفارو موراتا من صفوف تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً (موسم ونصف).

 

ونشر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أكد فيه تعاقده مع ألفارو موراتا قادماً من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم والموسم الذي يليه.ولم يكشف بيان أتلتيكو مدريد عن أى تفاصيل أخرى، على الرغم من تأكيد بعض التقارير أن هناك بند أحقية الشراء في نهاية مدة الإعارة لصالح أتلتيكو مدريد.

وأكد نادي أتلتيكو مدريد أن المهاجم ألفارو موراتا اختار الرقم 22 على القميص الذي سيبدأ به رحلته مع الروخي بلانكوس.وأتم ألفارو موراتا عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد من جديد ولكن هذا المرة من بوابة أتلتيكو مدريد، حيث لعب المهاجم الدولي الإسباني في صفوف ريال مدريد مرتين قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي وبعدها تشيلسي الإنجليزي.
وخاض موراتا العديد من التجارب القوية على مستوى أندية أوروبا، حيث ارتدى قميص كلاً من ريال مدريد الإسباني ، يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، مسجلاً 82 هدفاً وصنع 37 آخرين خلال مسيرته مع الأندية حتى الآن.

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