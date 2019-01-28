توثيق من قلنسوة: اصابة طفل بالغاز المسيل للدموع واعتقال أصحاب البيوت المهددة بالهدم

فيديو من قنسوة اليوم
تمّ اعتقال الناشط حسن ابو كمال والناشط أشرف أبو علي وعمار عازم وكذلك صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم المواطن محمد عودة
وثّقت كاميرا موقع العرب لحظات دراماتيكية خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة قلنسوة اليوم الاثنين، حيث أدّى تدخل قوات الشرطة وحرس الحدود بالتظاهرة إلى غضب المواطنين واذارة مشاعرهم، وبالتالي الى مواجهات واعتقالات عنيفة.
وافادت مراسلتنا أنّه خلال المواجهات تمّ اعتقال الناشط حسن ابو كمال والناشط أشرف أبو علي وعمار عازم وكذلك صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم المواطن محمد عودة، وتمّ توثيق لحظة دع عضو الكنيست د. يوسف جبارين الذي شارك في التظاهرة، ومن بين اللحظات البارزة أيضًا توثيق اصابة الطفل احمد عودة بالغاز المسيل للدموع.
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