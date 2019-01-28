جلسات مثمرة حول الخارطة الهيكلية لبلدة دير الأسد مع وزارة الاسكان واللجان المعنية

رئيس المجلس أحمد ذباح قال في حديثه خلال الجلسات:

طلب دير الاسد توسیع منطقة نفوذها أشبه بالمسلسلات ، فقد مضى على تقديم الخارطة الهيكلية عدة سنوات، ومنذ ذلك الوقت والموضوع على طاولة اللجان والوزارات المختصة ولم تفعل الوزارة شیئًا

بمبادرة رئيس المجلس المحلي دير الأسد أحمد ذباح يرافقه عضو المجلس يوسف امون عُقدت اربع جلسات مهمة ومثمرة مع زئيف بلسكي رئيس قسم الإسكان والبناء في اللجنة اللوائية ، وزارة الاسكان ولجان ووزارات مختصة لبحث:

1. منطقة نفوذ دير الاسد " الخارطة الهيكلية " .

2. خارطة التخطيط السريع " ווטמ"ל " في المنطقة شمال المقبرة الجديدة .

3. ضم ارض المحوز وما حولها لمنطقة نفوذ دير الاسد وانتزاعها من مجلس اقليمي مسجاف.



صور من الجلسات



رئيس المجلس أحمد ذباح قال في حديثه خلال الجلسات إنّ:"طلب دير الاسد توسیع منطقة نفوذها أشبه بالمسلسلات ، فقد مضى على تقديم الخارطة الهيكلية عدة سنوات، ومنذ ذلك الوقت والموضوع على طاولة اللجان والوزارات المختصة ولم تفعل الوزارة شیئا". وأضاف ذباح:"هنالك أزمة سكن وبناء خانقة في دير الاسد ، وعلى الوزارة تحمل مسؤولياتها والمصادقة على توسيع منطقة النفوذ لحل هذه الأزمة وأن تفي الوزارات المختلفة بوعودها لحل الأزمة التي تعيشها دير الاسد ، وطالب بتدخل وزارة الداخلية السريع لحل هذه المشكلة".

زئيف بلسكي قال في ختام الجلسة يجب الاخذ بعین الاعتبار حاجات السكان في قرية دير الاسد ، اختزال الوقت الطويل الذي مضى على تقديم الطلب لتوسعة منطقة النفوذ، بحیث دعى اللجنة لتسريع العمل على إقرار منطقة النفوذ في غضون أشهر.

بالإضافة لذلك كانت جلسة مهمة مع مور يوسف مدير عام دائرة السكان والهجرة ونائبه نايف هنو والسيد مردخاي كوهن مدير عام وزارة الداخلية لبحث السبل في الاسراع بافتتاح مكتب وزارة الداخلية في دير الاسد للتخفيف العبء على المواطنين في دير الأسد بشكل خاص وأهالي الشاغور بشكل عام. وقد وعد السادة المدراء العامين العمل على فتح المكتب بأقرب وقت ممكن.

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