وقفة احتجاجية في قلنسوة: مواجهات مع الشرطة واعتقال أصحاب البيوت المهددة بالهدم

فيديو وصور من التظاهرة

تمّ الى اعتقال الناشط اشرف ابو علي ومحمد عودة صاحب احد البيوت المهددة بالهدم

قوات معززة من الشرطة تتواجد في المكان وتحاول منع التظاهرة وابعاد المتظاهرين عن الشارع

تجرى على مدخل قلنسوة عصر اليوم الاثنين وقفة احتجاجية ضد سياسة هدم البيوت بمبادرة ومشاركة عدد من الناشطين والمواطنين في المدينة. والجدير ذكره أنّ شبح الهدم يهدد ثلاثة بيوت والتابعة للمواطنين محمد عودة، حكيم حمودة واسماعيل واوية.

هذا، ورفع المشاركون شعارات تندد بالهدم، وأكّدوا على أنهم سيواصلون نضالهم ولن يسمحوا تنفيذ أوامر الهدم حتى لو وصل بهم الأمر لحماية البيوت بأرواحهم واجسادهم، كما قالوا.

وخلال التظاهرة قام عدد من المتظاهرين باغلاق الشارع الرئيسي كخطوة احتجاجية وأكّدوا أنهن لن يتركوا مكانهم حتى يطلقوا صرخة تصل للجميع بسبب ما يتعرضون له. إلا أنّ قوات معززة من الشرطة تتواجد في المكان وتحاول منع التظاهرة وابعاد المتظاهرين عن الشارع كما تمّ الى اعتقال الناشط اشرف ابو علي ومحمد عودة صاحب احد البيوت المهددة بالهدم، ما أدى الى مواجهات بين المواطنين والشرطة.





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