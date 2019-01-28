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أول سيّدة تنجب بغرف الولادة المحصنة بمستشفى النمساوي
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الناصرة والقضاء

الناصرة: ولاء أمارة عنبتاوي أول سيدة تنجب في غرف الولادة المحصنة في مستشفى العائلة المقدسة - النمساوي

أصبحت ولاء أمارة عنبتاوي من كفركنا، أول سيّدة تنجب في غرف الولادة المحصنة في مستشفى العائلة المقدسة - النمساوي في الناصرة

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القابلة هناء أرملي - المسؤولة عن غرف الولادة:

هذا يوم عيد لنا جميعا، ونشعر جميعا بالسعادة الكبيرة تغمرنا، ففرحتنا تضاهي فرحة الزوج والزوجة

ولاء دخلت التاريخ لدينا ونبارك لها، ويشرفنا أن نقدم أفضل الخدمات في المستشفى

أصبحت ولاء أمارة عنبتاوي من كفركنا، أول سيّدة تنجب في غرف الولادة المحصنة في مستشفى العائلة المقدسة - النمساوي في الناصرة ، علما أنه تم تدشينها قبل أيام معدودة بحضور نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وطاقم الأطباء، باشراف مدير المستسفى الدكتور ابراهيم حربجي، ونواب عرب ولفيف من الشخصيات الاجتماعية.


الوالد محمد عنبتاوي والوالدة ولاء أمارة عنبتاوي

وقال الزوج محمد عنبتاوي:"نشكر طاقم الأطباء على العناية والاهتمام الأكثر من ممتازة، فالغرف نظيفة والأجهزة متطورة، ونحمد الله". وهذا هو المولود الثاني للزوج السعيد، وفي نفس المستشفى، حيث أنجبت المولود البكر زين الدين. وقالت الزوجة ولاء أمارة عنبتاوي:"الحمد لله على سلامتي وولادة المولود الجديد، وفي هذه المناسبة أشكر مسؤولي المستشفى وطاقم العاملين فيه فردا فردا. انه قسم جديد ومتطور ومرتب ونظيف وكل الطاقم ممتاز، دخلت التاريخ ويشرفني أن يكون ذلك في مستشفى العائلة المقدسة".

وقالت القابلة هناء أرملي - المسؤولة عن غرف الولادة:"انه يوم عيد لنا جميعا، ونشعر جميعا بالسعادة الكبيرة تغمرنا، ففرحتنا تضاهي فرحة الزوج والزوجة. ولاء دخلت التاريخ لدينا ونبارك لها، ويشرفنا أن نقدم أفضل الخدمات في المستشفى".


أول طفل يولد في غرف الولادة المحصنة في مستشفى العائلة المقدسة


القابلة هناء أرملي مع الزوجين

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