اورط الشافعي عكا تشارك في مشروع هام للأمم المتحدة



طلاب الشافعي خلال فعاليات المشروع

يهدف المشروع إلى اشراك طلاب المدارس في تصوير نموذجي للأمم المتحدة، بحيث يتحاور الطلاب من دول مختلفة، عرب، يهود، وأجانب في مناقشة مواضيع عالمية واقعية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي في عكا، جاء فيه ما يلي:"اشتركت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا، في مشروع MUN - Model United Nation، بإشراف المعلمة بيكي هاشول مركزة هذا المشروع، وهي التي قامت بتدريب وإرشاد الطلاب، وهذا المشروع يهدف إلى اشراك طلاب المدارس في تصوير نموذجي للأمم المتحدة، بحيث يتحاور الطلاب من دول مختلفة، عرب، يهود، وأجانب في مناقشة مواضيع عالمية واقعية مثل: التمييز العنصري بين الرجال والنساء في دول معينة، وأيضا مشكلة المهاجرين في العالم وآثارها على مستقبل الشعوب، وكذلك موضوع الفجوة بين الطبقات في المجتمع وتحديداً في مجال التربية والتعليم، والامراض المنتشرة بكثرة في العالم وأثرها على صحة البشر، وغيرها من المواضيع الهامة، ويمثل كل طالب دولة معينة كمبعوث للأمم المتحدة، حيث يقوم كل طالب بإجراء بحث عن دولتة، ويتحاور مع باقي الطلاب في إطار لجنة مختصة بموضوعة من أجل التوصل لحلول مفصلة ومكتوبة".



وزاد ابليان:"وقد اشتركت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي بعكا في مؤتمرين الأول في مدرسة سخنين ، في شهر 10-2018 وقد حصل كل من الطالبة ماريا كيال من الصف التاسع، والطالب سعيد سالم من الصف الثاني عشر على جوائز قيمة وشهادات تقدير كأفضل مبعوثين، والمؤتمر الثاني كان في مدرسة بيتح تكفا في شهر1-2019 وقد حصل كل من الطالبة ماريا كيال من الصف التاسع ، الطالبة ميسان عيق من الصف الثاني عشر على شهادة التميز في بحثهما. وقد مثل المدرسة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية الطالب سعيد سالم الذي قدم أبحاثة في جامعة YALE ، وقام بزيارات إلى عدة سفارات.

وفي تاريخ 7-2-2019 سوف يمثل المدرسة كل من الطالبة ماريا كيال من الصف التاسع ، والطالب عدنان شافعي من صف الحادي عشر إلى قبرص، وقد أشادت المعلمة عناية خطيب مركزة اللغة الانجليزية بهذا الإنجاز العظيم والذي يدل على قدرة طلابنا الممتازة في تمثيل المدرسة في المحافل الدولية، كما عبر الأستاذ محمد حجوج مديرالمدرسة عن سعادتة بهذا المستوى الراقي لطلاب المدرسة وتمنى المزيد من النجاحات في كافة الأنشطة المدرسية"، إلى هنا البيان.

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