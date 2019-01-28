كارول سماحة تستعد لجدول حافل بالنشاطات

تنشغل كارول سماحة في الفترة الراهنة بالعمل على أغنية جديدة من المقرر أن تبصر النور قري
تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لجدول فني مزدحم خلال شهر شباط/فبراير المقبل. ومن المقرر أن تحيي كارول سماحة حفلين غنائيين الأوّل يوم 7 شباط/فبراير في دار الأوبرا الوطنية في أوكرانيا National Opera House Of Ukraine وذلك بدعوة رسمية من إدارة Lebanese Cultural Center هناك. ويوم 15 الشهر عينه تحيي كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الحب في جمهورية مصر العربية.
كارول سماحة
على صعيد آخر، تنشغل كارول سماحة في الفترة الراهنة بالعمل على أغنية جديدة من المقرر أن تبصر النور قريبًا، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.
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