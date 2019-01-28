اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي هذا هو موعد طرح أحدث أغاني فضل شاكر!

فنانين

هذا هو موعد طرح أحدث أغاني فضل شاكر!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
13

حيفا
سماء صافية
13

ام الفحم
سماء صافية
13

القدس
سماء صافية
13

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
سماء صافية
13

راس الناقورة
سماء صافية
14

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
10

ايلات
سماء صافية
12
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هذا هو موعد طرح أحدث أغاني فضل شاكر!

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر حاليًا لطرح أحدث أغانيه حبيتك، من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع على أباظة

من المقرر طرح ال أغنية مع احتفالات عيد الحب مساء الخميس المقبل

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر حاليًا لطرح أحدث أغاني ه "حبيتك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع على أباظة. وطرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص بها منذ عشرة أيام.


فضل شاكر 

وقال الملحن والموزع الموسيقي علي أباظة إنّه:"من المقرر طرح الأغنية مع احتفالات عيد الحب مساء الخميس المقبل أو صباح الجمعة، بعد أن انتهى تماما تنفيذ الماستر في لندن". واستكمل:" قام المهندس ياسر أنور بعمل الميكساج بالقاهرة، مثلما حدث مع أغنية (يلّا مع السلامة) التي وزعتُها موسيقيًا ولحنها وليد سعد، وقوبلت بحفاوة كبيرة من جانب الجمهور".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
فضل شاكرأغانياغنيةحبيتك
أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس في درجات الحرارة
الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab