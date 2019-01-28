هذا هو موعد طرح أحدث أغاني فضل شاكر!

من المقرر طرح ال أغنية مع احتفالات عيد الحب مساء الخميس المقبل

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر حاليًا لطرح أحدث أغاني ه "حبيتك"، من كلمات محمد رفاعي وألحان وتوزيع على أباظة. وطرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص بها منذ عشرة أيام.



فضل شاكر

وقال الملحن والموزع الموسيقي علي أباظة إنّه:"من المقرر طرح الأغنية مع احتفالات عيد الحب مساء الخميس المقبل أو صباح الجمعة، بعد أن انتهى تماما تنفيذ الماستر في لندن". واستكمل:" قام المهندس ياسر أنور بعمل الميكساج بالقاهرة، مثلما حدث مع أغنية (يلّا مع السلامة) التي وزعتُها موسيقيًا ولحنها وليد سعد، وقوبلت بحفاوة كبيرة من جانب الجمهور".

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