ديانا كرزون تتألق بالأزرق في احدث ظهور لها

ظهرت ديانا في الصور بفستان أزرق أنيق وطقم ألماس فاخر

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة ضمن حفل زفاف أحيته مؤخرًا في احدى دول الخليج وقد نشرت ديانا الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



ديانا كرزون

وظهرت ديانا في الصور بفستان أزرق أنيق وطقم ألماس فاخر، وعلقت:"يقال أن من تشعر به يشعر بك أيضا، لغة الأروح لا تخطئ". يذكر أن ديانا كرزون حلت ضيفة مساء الخميس الماضي، على برنامج "شريط كوكتيل" مع الفنان هشام عباس.

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