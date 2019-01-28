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عائلة حمودة من قلنسوة: اين سنذهب إن هدموا بيوتنا؟

ما زال شبح الهدم يهدد عدد كبير من البيوت بالهدم بحجة البناء غير المرخص، وهناك نضالات مستمرة لمواجهة هذه السياسة، لكن من جانب اخر عدد المشاركين قليل جدا ويكاد لا يتعدى 80 شخصاً.

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مجد الكروم: وفاة الحاج محمد شحادة زرقاوي
ننعي إليكم الفاضل محمد شحادة زرقاوي ابو اسامة عن عمر ناهز ال (78) عاما وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين بعد صلاة العصر بمقبرة الشهداء في مجد الكروم.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
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