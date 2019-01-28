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راضي اشتيوي: شرطي رش عليّ غاز الفلفل
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الناصرة والقضاء

راضي اشتيوي: شرطي رش على وجهي غاز الفلفل ورفض احضار سيارة الاسعاف لي

انتشر مؤخّرًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي شريط مصور يوثّق شرطيًا وهو يقوم برش غاز الفلفل على أحد المواطنين

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الفيديو المرفق يوثق الاعتداء

راضي اشتيوي:

تجادلت مع الشرطي بسبب المخالفة ولكن الجدال لم يتخلّله أي تقليل احترام من شخص الشرطي أو شتائم أو أي أمر مناف للقانون، بل كان مجرّد اعتراض منّي على سبب المخالفة

بعد أن سقطت على الأرض بسبب الغاز الذي رشّه على وجهي، طلبت من الشرطي أن يطلب لي سيارة الاسعاف، ولكنه رفض طلبي وقال لي بأن أطلبها أنا

انتشر مؤخّرًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي شريط مصور يوثّق شرطيًا وهو يقوم برش غاز الفلفل على أحد المواطنين في منطقة العفولة (شارع رقم 65) قبل وادي عارة، ذلك بعد جدال أثير بين الشرطي والمواطن وهو سائق السيارة على خلفية مخالفة مرورية بسبب عدم ربط الحمولة كما يجب.

وفي حديث مع السيّد راضي اشتيوي وهو المواطن الذي تمّ الاعتداء عليه من قبل الشرطي قال لكل العرب: "بالأمس على شارع رقم 65، أوقفني شرطي ليخالفني بسبب ادّعائه بأنّي لم أربط الحمولة كما يجب، ودخلنا بجدال بسبب المخالفة ولكن الجدال لم يتخلّله أي تقليل احترام من شخص الشرطي أو شتائم أو أي أمر مناف للقانون، بل كان مجرّد اعتراض منّي على سبب المخالفة".


المواطن راضي اشتيوي

وأكمل قائلًا: "بعد قليل مرّ أحد سائقي ال سيارات من الشارع فتح شباك سيارته وبصق على الشرطي وأكمل طريقه، فقلت للشرطي بدلًا من أن تأخذني أنا مخالفة على امر بسيط خالف هذا الشخص الذي بصق عليك، عزّت عليه نفسه، وضعت خلال الكلام يديّ وراء ظهري لأنّي لم أعتد عليه. لقد كان جدالا بسيطا على مخالفة تحوّل بعد ذلك إلى قيام الشرطي برش غاز الفلفل على وجهي ما أدّى إلى سقوطي أرضًا، وبعد أن سقطت على الأرض بسبب الغاز الذي رشّه على وجهي، طلبت من الشرطي أن يطلب لي سيارة الاسعاف، ولكنه رفض طلبي وقال لي بأن أطلبها أنا، أخذت هاتفي وأنا ملقى على الأرض وطلبت الاسعاف ووصلت سيارة الاسعاف بعد نصف ساعة وكنت أشعر بسوء".

وتابع قائلًا: "انا أبلغ من العمر 48 عامًا، لم أدخل في حياتي أنا أو أحد أبنائي أو اخوتي مركز شرطة، ومن يعرفني يعرف أني شخص مسالم وليست لي علاقة بالمشاكل، حتّى انه لم يحقّق معي أحد في الحادثة بعد ذلك".

* موقع العرب توجّه للشرطة لأخذ تعقيبها على ما ورد أعلاه وسنقوم بنشره فور وروده!

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كلمات دلالية
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