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علي سلام: سأرسخ نهج الإنجازات
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الناصرة والقضاء

علي سلام: سأرسخ نهج الإنجازات وأثبت مبدأ المشاريع هذا ما ستشهده الدورة الحالية في بلدية الناصرة

ما كادت الجلسة الاولى لبلدية الناصرة تلتئم يوم الأربعاء الفائت 2019/1/23 حتى كانت هناك ثلاثة مشاريع يشارُ إليها بالبنان: أولها المركز الجماهيري في حي بلال القسطل

الى جانب مدرسة البيروني بدأ العمل بإقامه مدرسة ابتدائية جديدة تخدم طلاب الناصرة في نفس قطعة الأرض المعدة لمدرسة البيروني بحيث تغذي هذه المدرسة مستقبلا الاعدادية والثانوية في حي الجليل على اسم د. خالد سليمان

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "ما كادت الجلسة الاولى لبلدية الناصرة تلتئم يوم الأربعاء الفائت 2019/1/23 حتى كانت هناك ثلاثة مشاريع يشارُ إليها بالبنان: أولها المركز الجماهيري في حي بلال "القسطل" الذي يشارف الهيكل على الانتهاء فقد تمَ زيارته من قبل الطاقم الاعلامي في بلدية الناصرة حيث يقوم المتعهد بإنجاز المشروع وهو الاَن في المراحل النهائية الأخيرة بوضع السقف للمبنى الذي سيخدم مدرسة القسطل المجاورة وأهالي الحي. ويأتي هذا المشروع ضمن عدد من المراكز الجماهيرية التي ستبنى في هذه الدورة الحالية الممتدة من 2018 حتى 2023".

وأضاف البيان: "أما المشروعان الاَخران اللذان بدأ العمل بهما فهماك: بناء جديد لمدرسة البيروني لطلاب العسر التعليمي حيث ستنقل المدرسة  من مكانها اليوم الى المدرسة الحديثة الجديدة التي ستتوفر بها كافة الشروط والامكانيات لتناسب جمهور الهدف و يستبدل المكان الحالي للمدرسة ببناء عصري به كافة المرافق التي من شأنها خدمة العملية التعليمية والتربوية للطلاب".

وتابع البيان: "والى جانب مدرسة البيروني بدأ العمل بإقامه مدرسة ابتدائية جديدة تخدم طلاب الناصرة في نفس قطعة الأرض المعدة لمدرسة البيروني بحيث تغذي هذه المدرسة مستقبلا الاعدادية والثانوية في حي الجليل على اسم د. خالد سليمان. هذه المشاريع الثلاثة عربون محبة ووفاء من رئيس بلدية الناصرة وإدارته الجديدة لأهل الناصرة ودفعة اولى على حساب الإنجازات والمشاريع التي ستتميز بها هذه الدورة الجديدة".
واختتم البيان: "يقول رئيس البلدية من خلال هذه المشاريع الثلاثة سنبدأ رحلتنا نحو ترسيخ نهج الانجازات وتثبيت مبدأ المشاريع بحيث نسطر على صفحات العمل البلدي أكبر كم من التطوير والبناء والمؤسسات التي تخدم أهالي المدينة وفي شتى المضامين والاحتياجات و نرتقي بالعمل البلدي بحيث يطَلع المواطنين على تنفيذ المشاريع أولا بأول" وفقًا للبيان.

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