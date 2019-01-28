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كفرقاسم: اختتام المؤتمر الصحفي لحملة إغاثة الأيتام
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المثلث الجنوبي

كفرقاسم: اختتام المؤتمر الصحفي لحملة إغاثة الأيتام والمحتاجين

عقد صباح اليوم مؤتمر صحفي في مقر الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين بكفر قاسم، والذي من خلاله تم عرض اعمال الجمعية

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عقد صباح اليوم مؤتمر صحفي في مقر الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين بكفر قاسم، والذي من خلاله تم عرض اعمال الجمعية خلال الأشهر الأخيرة.

تحدث في المؤتمر كل من غازي عيسى مدير عام الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين، الشيخ حماد ابو ظعابيس رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، الدكتور علي الكتناني رئيس الجمعية، واشاروا في حديثهم "الى ان الجمعية شملت عدد كبير من طواقم العمل والمتطوعين في كل البلاد، ونجحوا من خلالها بتجنيد مساعدات بقيمة ملايين الشواقل".

ثم اشاروا في حديثهم :" الى ان الجمعية تقدم المساعدات للعائلات في غزة، سوريا، قطاع غزة وعرب 48 و النقب ، وقد قاموا بترميم بيوت في القدس بسبب الأوضاع القاسية لأصحابها".

كما قالوا:" هناك مشروع كفالة الأيتام الذي من خلاله يستطيع كل شخص تقديم الكفالة التي يرغب بها، وكل ذلك يتم من خلال برنامج خاص، حيث يستطيع كل كافل يتيم التعرف على من يكفله لمتابعة اوضاعه".  هذا واثنى الحضور على هذه الحملة، وفي نهاية الجلسة دار نقاش مفتوح واسئلة عن الجمعبة واهدافها. 

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كفرقاسم ايتام محتاجين
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