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أحمد جبارين يحصل على شهادة تدريب للممتازة
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وادي عارة

الفحماوي أحمد حسن جبارين يحصل على شهادة تدريب للدرجة الممتازة

بعد عام من الدرّاسة والتدريبات، حصل المُدرّب أحمد حسن جبارين من مدينة أم الفحم على شهادة تدريب للدرجة الممتازة

المدرّب أحمد حسن جبارين:

هذه الشهادة تعني لي أن الخبرة لا تكفي، وكرة القدم علم لا يختلف عن باقي المواضيع

بعد 22 عامًا من تدريب فئّة الصغار أردتُ التغيير والتقدم نحو فرق الكبار، لأن الفوراق كبيرة ومختلفة بين الفئتين

بعد عام من الدرّاسة والتدريبات، حصل المُدرّب أحمد حسن جبارين من مدينة أم الفحم على شهادة تدريب للدرجة الممتازة، من الإتحاد العام الاسرائيلي لكرة القدم. وقال أحمد جبارين لموقع " كل العرب": هذه الشهادة تعني لي أن الخبرة لا تكفي، وكرة القدم علم لا يختلف عن باقي المواضيع، فهو يُدرّس ودائماً فيه تجديد وهو علم تكثر فيه الأخطاء التي تُصحح، ولكن مع ذلك هذه الأخطاء تتكرر بطرق مختلفة، وهنا تكمن حلاوة كرة القدم". وأكمل جبارين:" بعد 22 عامًا من تدريب فئّة الصغار أردتُ التغيير والتقدم نحو فرق الكبار، لأن الفوراق كبيرة ومختلفة بين الفئتين إما بالنسبة للإضافة والتدريب فكما ذكرتُ التعليم والدورات في أي مجال تضيف لكل شخص معلومات وأفكار جديدة، وبالذات عالم كرة القدم، والتقدم به نحو الدرجات العليا".


المدرّب أحمد حسن جبارين

وأضاف جبارين:"بإعتقادي أنّ توجّهي بعد 22 عاماً لتدريب فرق الدرجات الممّتازة هو إكتساب خبرة جديدة لأنفع بها أهل بلدي الحبيب أم الفحم". وتابع جبارين:" الرياضة لا تقتصر على كرة القدم فقط، رسالتي كانت من الأساس وبقيت حتى الأن"العقل السليم في الجسم السليم" ويجب أن تكون الرياضة وممارستها في سُلم الأولويات عند كل إنسان فالرياضة نهج حياة وصحة". وأنهى كلامه:"أنا أُشجّع كل رياضي ومدرّب على مواكبة كل جديد بعالم كرة القدم والرياضة عامة والتواجّد بالدوّرات الرياضّية على جميع أنواعها".

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