يوم تدريب وارشاد للوقاية من النار لموظفي مجلس محلي اكسال



تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ

وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "ضمن نشاطات سلطة الإطفاء والإنقاذ وتعزيز تواجدها في المجتمع وبين جمهور المواطنين، تمّ تنظيم يوم تدريب وارشاد نظري وعملي للوقاية من النار لموظفي وعمال مجلس محلي اكسال والمركز الجماهيري".

وأضاف البيان :"خلال هذا اليوم قام رجال الإطفاء والإنقاذ من محطة العفولة بتقديم شرح وارشاد للموظفين والعمال حول كيفية التصرف في حالة اندلاع حريق، إضافة الى منحهم توجيهات وارشادات بشأن منح رد أولي لإخماد النيران بواسطة المعدات الموجودة والمتاحة امامهم. يذكر أن هذه النشاطات تأتي في اطار البرامج المكثفة التي وضعتها سلطة الاطفاء والإنقاذ ضمن خطة عمل للعام 2019، بهدف تقليص نسبة الحرائق في المجتمع العربي ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات من خلال تعزيز التوعية والإرشاد في مختلف المؤسسات وبين كافة شرائح المواطنين".

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