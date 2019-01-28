النقب: الشرطة تكشف عن أكبر مخزن للغاز المسروق في البلاد واعتقال 3 مشتبهين

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "كشفت الشرطة عن أكبر مخزن للغاز المسروق في البلاد، إذ قام أفراد الشرطة باعتقال 3 مشتبهين ضالعين بسرقة أنابيب الغاز في منطقة الجنوب حيث قامت بمتابعة التحقيق بما بتعلق بهذه القضية الوحدة المركزية لحرس الحدود في الجنوب، ومركز التحقيقات والمعلومات التابعة لوحدة حرس الحدود والوحدة الجوية في الشرطة، وقد استمر التحقيق لأسابيع عديدة، واتّضح أنّ المشتبهين قاموا بسرقة الغاز وقاموا بتعبئته بأنابيب وبيعها بشكل غير قانوني".

وأضاف بيان الشرطة: "ويستدل من الشبهات أنّ المشتبهين قاموا بسرقة الغاز بواسطة معدات للشفط من مزارع لتربية الدجاج، حيث يستخدم الغاز لتدفئة هذه المزارع ، ومن ثم كانوا ينقلون الغاز الى أنابيب ضخمة دفنت تحت الارضوبشكل غير قانوني، ومن ثم كانوا يعبئون الغاز داخل انابيب بأحجام مختلفة وباعوها للاستهلاك المنزلي في النقب ". هذا وأشار بيان الشرطة أنّه: "تمّ اعتقال مشتبهين وهما متلبسان بينما اعتقال المشتبه الثالث خلال توجهه لمكان السرقة، هذا وعثر رجال الشرطة في مكان سكن المشتبهين على 500،بالإضافة إلى ذلك فقد ضبطت الشرطة معدات زراعية يشتبه انها مسروقة وخزانات للسولار احتفظ بها بشكل غير قانوني، وقد قام رجال الشرطة بانتشال خزانات الغاز من تحت الارض برفقة موظفي وزارة الطاقة". هذا وتمّ تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الاحد القادم الموافق 3.2.2019" إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: