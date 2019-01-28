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الناصرة: مونودراما عن الحرب تمثل فلسطين بمهرجان قرطاج
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الناصرة: مونودراما عن الحرب تمثل فلسطين في مهرجان قرطاج الدولي

تم اختيار مونودراما/مسرحية الممثل الواحد كل حرب وانتم بخير، من انتاج مسرح انسمبل فرينج -الناصرة، واخراج الفنان منير بكري، لتمثل فلسطين في مهرجان قرطاج المسرحي الدولي للمونودراما

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مسرح انسمبل فرينج - الناصرة جاء فيه ما يلي: "تم اختيار مونودراما/مسرحية الممثل الواحد "كل حرب وانتم بخير"، من انتاج "مسرح انسمبل فرينج -الناصرة"، واخراج الفنان منير بكري، لتمثل فلسطين في مهرجان قرطاج المسرحي الدولي للمونودراما، الى جانب العديد من المسرحيات من دول عربية واوروبية مختلفة. منها الاردن وفرنسا".

وأضاف البيان: "المسرحية تحكي قصة الحرب الاسرائيلية على غزة، وما ضجت به من احداث حابسة للانفاس، وهي مؤسسة على مراسلات حية جرت بين الصحفية الغزية منال خميس وبين ممثلة المسرحية الفنانة النصراوية سناء لهب".
واختتم البيان: "في حديث معها اعربت ممثلة المسرحية، عن فخرها باختيار مسرحيتها لتشارك في مهرجان قرطاج الدولي ضمن دورته الثانية، مشيرة ان المسرحية عرضت منذ انتاجها قبل ثلاث سنوات العديد العديد من العروض وحققت تفاعلا جماهيريا واسعا. يذكر ان مهرجان قرطاج يفتح ابوابه في اواخر من نيسان القريب ويغلقها اوائل ايار. مبروك لفلسطين" إلى هنا نصّ البيان.

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