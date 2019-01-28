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يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء

يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء، حاول ألا تتشوّش. مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني. عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أك

يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء، حاول ألا تتشوّش.
مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتمادًا على نفسك.
صحيًا: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحًا ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.

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