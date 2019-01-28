اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شفاعمرو والقضاء أخبار محاكم وجنائيات كفرمندا: اعتقال 19 مشتبها بالضلوع بالشجار العنيف

أخبارNews & Politics

كفرمندا: اعتقال 19 مشتبها بالضلوع بالشجار العنيف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
9

حيفا
مطر خفيف
9

ام الفحم
مطر خفيف
10

القدس
غائم جزئ
11

تل ابيب
غائم جزئ
11

عكا
مطر خفيف
9

راس الناقورة
مطر خفيف
9

كفر قاسم
غائم جزئ
11

قطاع غزة
غائم جزئ
8

ايلات
غيوم
10
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
شفاعمرو والقضاء

كفرمندا: اعتقال 19 مشتبها بالضلوع بالشجار العنيف الذي تخلل إحراق منازل وسيارات

مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية الانتخابات للسلطة المحلية في كفرمندا

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية ال انتخابات للسلطة ال محلية في كفرمندا، بين عائلات إذ تمّ إطلاق مفرقعات وإلقاء حجارة كما وتمّ إضرام النيران في منزل في عدد من ال سيارات بالإضافة إلى ذلك تمّ إطلاق مفرقعات باتّجاه أفراد شرطة الذين تمّ استدعاؤهم للمكان، وخلال نشاطات الشرطة تمّ اعتقال 19 مشتبها (15-35 عامًا) من سكان كفرمندا، وخلال التفتيشات تمّ ضبط زجاجات حارقة ومفرقعات" وفقًا للبيان.  


من المكان

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كفرمندا
كفرمندا: اعتقال 19 مشتبها بالضلوع بالشجار العنيف
مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية الانتخابات للسلطة المحلية في كفرمندا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
الأديب محمد علي سعيد
قائمة واحدة أو قائمتان أو ثلاث قوائم- محمد سعيد
جميل السلحوت
الدعاية الإنتخابية الإسرائيلية/ جميل السلحوت
نبيل عودة
الديك الذي صار سياسيا/ نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab