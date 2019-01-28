كفرمندا: اعتقال 19 مشتبها بالضلوع بالشجار العنيف الذي تخلل إحراق منازل وسيارات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية ال انتخابات للسلطة ال محلية في كفرمندا، بين عائلات إذ تمّ إطلاق مفرقعات وإلقاء حجارة كما وتمّ إضرام النيران في منزل في عدد من ال سيارات بالإضافة إلى ذلك تمّ إطلاق مفرقعات باتّجاه أفراد شرطة الذين تمّ استدعاؤهم للمكان، وخلال نشاطات الشرطة تمّ اعتقال 19 مشتبها (15-35 عامًا) من سكان كفرمندا، وخلال التفتيشات تمّ ضبط زجاجات حارقة ومفرقعات" وفقًا للبيان.



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