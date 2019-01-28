كفرمندا: اعتقال 19 مشتبها بالضلوع بالشجار العنيف الذي تخلل إحراق منازل وسيارات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية ال انتخابات للسلطة ال محلية في كفرمندا، بين عائلات إذ تمّ إطلاق مفرقعات وإلقاء حجارة كما وتمّ إضرام النيران في منزل في عدد من ال سيارات بالإضافة إلى ذلك تمّ إطلاق مفرقعات باتّجاه أفراد شرطة الذين تمّ استدعاؤهم للمكان، وخلال نشاطات الشرطة تمّ اعتقال 19 مشتبها (15-35 عامًا) من سكان كفرمندا، وخلال التفتيشات تمّ ضبط زجاجات حارقة ومفرقعات" وفقًا للبيان.
من المكان
إقرا ايضا في هذا السياق:
- المفرقعات والحجارة مجددًا في كفرمندا: شجار عنيف بين مجموعة شبان واحراق منازل وسيارات
- اعتقال 15 مشتبهًا من طوبا وكفرمندا وبئرالمكسور ووادي سلامة بشبهة ابتزاز مقاولين ومزارعين
- الأخوة كفرمندا يقلّص الفجوات عن المتصدر مكابي طمرة بعد قهره 2-0
- إصابة رجل (55 عامًا) بجراح خطيرة جراء انقلاب جرار زراعي على مدخل كفرمندا
- إصابة عامل (50 عامًا) بجراح خطيرة خلال عمله داخل مصنع في كفرمندا
- اعتقال 18 شخصًا من كفرمندا بشبهات تتعلق بنزاهة انتخابات المجلس المحلي
- مكابي الاخوة كفرمندا يفوز على مكابي كفركنا بهدف نظيف
- تخصيص 6.5 مليون شيكل لأقامة منطقة صناعية في كفرمندا
- المهندس صالح عبد الهادي يهنئ رئيس مجلس كفرمندا المحلي