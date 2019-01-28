حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية ودائرة الأرصاد تناشد السائقين بالحذر

الاثنين 2019/01/28:تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تسقط الامطار الغزيرة على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .
هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام وباردة الى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2019/01/29: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف،وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء 2019/01/30: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الخميس 2019/01/31: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
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