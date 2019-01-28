اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار محاكم وجنائيات الناصرة : إطلاق نار باتجاه سيارة قرب مركز محمود درويش

أخبارNews & Politics

الناصرة : إطلاق نار باتجاه سيارة قرب مركز محمود درويش
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
9

حيفا
مطر خفيف
9

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
10

القدس
مطر متوسط الغزارة
12

تل ابيب
مطر متوسط الغزارة
11

عكا
مطر خفيف
9

راس الناقورة
رذاذ
10

كفر قاسم
مطر متوسط الغزارة
12

قطاع غزة
غيوم متفرقة
15

ايلات
غيوم متناثره
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

الناصرة : إطلاق نار باتجاه سيارة قرب مركز محمود درويش دون إصابات

أقدم مجهولون بإطلاق النار صباح اليوم الاثنين باتّجاه سيارة قرب مركز محمود درويش في مدينة الناصرة

أقدم مجهولون بإطلاق النار صباح اليوم الاثنين باتّجاه سيارة قرب مركز محمود درويش في مدينة الناصرة ، هذا وبلطف من الله لم تقع إصابات إنّما تمّ إلحاق أضرار بالسيارة، أفراد من الشرطة هرعوا إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الناصرة إطلاق نار
إدانة الضابط رزق زعبي بالاعتداء على 3 معتقلين
محكمة الصلح في الناصرة أدانت شرطي والذي خدم في القدس بتهمة الاعتداء على 3 معتقلين في ورشة بناء في حي بسغات زئيف في القدس

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
الأديب محمد علي سعيد
قائمة واحدة أو قائمتان أو ثلاث قوائم- محمد سعيد
جميل السلحوت
الدعاية الإنتخابية الإسرائيلية/ جميل السلحوت
نبيل عودة
الديك الذي صار سياسيا/ نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab