الناصرة : إطلاق نار باتجاه سيارة قرب مركز محمود درويش دون إصابات

أقدم مجهولون بإطلاق النار صباح اليوم الاثنين باتّجاه سيارة قرب مركز محمود درويش في مدينة الناصرة ، هذا وبلطف من الله لم تقع إصابات إنّما تمّ إلحاق أضرار بالسيارة، أفراد من الشرطة هرعوا إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات.

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