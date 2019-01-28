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كل العرب فنانين فن عربي حاتم العراقي مقدم برنامج سهراية على mbc العراق

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حاتم العراقي مقدم برنامج سهراية على mbc العراق
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حاتم العراقي مقدم برنامج سهراية على mbc العراق

أوضح حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج سهراية برفقة المخرج العراقي المتميز أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامي

تجربة إعلامية ولأول مرة، يخوضها "عندليب ال أغنية العراقية" حاتم العراقي من خلال الشاشة التلفزيونية الجديدة قناة "mbc العراق"، حيث سيقوم بتقديم برنامج "سهراية" ويقوم بإستضافة مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية على مدار حلقات تلفزيونية، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من الأغنيات الى جانب تقديم كل ضيف أغنياته الخاصة برفقة الفرقة الموسيقية المتواجدة في ستوديو التصوير، والمكونة من أهم عازفي الأغنية والموسيقي العراقية

وأوضح حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج "سهراية" برفقة المخرج العراقي المتميز أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية، مؤكداً أن البرنامج يحمل بين طياته العديد من الأمور الهامة التي سيخوض بها مع ضيوفه من الفنانين العراقيين، وهو برنامج ممتع ويحمل أنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع وإختلاف الموسيقى والمواويل، وقال: "سهراية،، برنامج فني غنائي، سأستضيف نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو، وأضاف: "البرنامج يحمل ما بين الدردشة العفوية، والدندنة على مسرح الاستوديو، وتفاعل الجمهور، وسيحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف"، مؤكداً إستمتاعة بالتجربة.

وسيستضيف البرنامج أسماء هامة من نجوم الأغنية العراقية، وسيبدأ عرضه مع بداية بث القناة التلفزيونية الجديدة "mbc العراق" في سماء البث العراقي والعربي.

كلمات دلالية
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