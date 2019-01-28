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6 فرق تخوض ختام مباريات الأسبوع 21 في الدرجة الممتازة
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الليلة: 6 فرق تخوض ختام مباريات الأسبوع 21 في الدرجة الممتازة

تخوض 6 فرق من الدرجة الممتازة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، ختام مباريات الأسبوع الحادي والعشرين. وتجرى ثلاث مباريات مثيرة جدا، أبرزها المحاولات المستمرة لفريق هبوعيل نتسيرت عيليت للبقاء في الصدارة ومضاعفة آماله بالصعود الى

 يسعى فريق هبوعيل كتمون لتقوية مركزه بين فرق المقدمة، فمع نجمه الجديد عيران ليفي، يقابل فريق سكتسيا نس تسيونا المتراجع في الآونة الأخيرة

تخوض 6 فرق من الدرجة الممتازة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، ختام مباريات الأسبوع الحادي والعشرين. وتجرى ثلاث مباريات مثيرة جدا، أبرزها المحاولات المستمرة لفريق هبوعيل نتسيرت عيليت للبقاء في الصدارة ومضاعفة آماله بالصعود الى الدرجة العليا، حيث يلتقي في بيته بفريق هبوعيل ريشون لتسيون المخيب للآمال.

كما يسعى فريق هبوعيل كتمون لتقوية مركزه بين فرق المقدمة، فمع نجمه الجديد عيران ليفي، يقابل فريق سكتسيا نس تسيونا المتراجع في الآونة الأخيرة. كما يستقبل فريق هبوعيل رمات جان، على استاد رمات جان، فريق هبوعيل العفولة المنتعش بعد حل الاشكاليات المالية، حيث تقدم صوب القمة، منتصرا في مباراته الماضية على فريق هبوعيل شباب اللد بهدف مقابل لا شيء، حيث أحرزه المتألق أدريان روتشيت.

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