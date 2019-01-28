انضمام المدافع أيمن علي الى صفوف فريق هبوعيل نتسيرت عيليت

لعب أيمن علي في الموسم الماضي مع فريق الدرجة الأولى النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا

انضم المدافع أيمن علي، ابن عسفيا، الى صفوف فريق الدرجة الممتازة هبوعيل نتسيرت عيليت، وذلك عبر وكالة اللاعبين دانييل وأسولين. وجاء انضمام أيمن علي من صفوف فريق هبوعيل مرمورك، علما أنهما يتنافسان في نفس الدرجة. وقد لعب أيمن علي في الموسم الماضي مع فريق الدرجة الأولى النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا.

وقال أيمن علي أنه مسرور جدا بالانضمام الى صفوف متصدر اللائحة، لمساعدته بتحقيق حلمه بالارتقاء الى دوري الأضواء، على أن يشارك في تشكيلته خلال المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة على استاد جرين المتجدد بالعشب الشتوي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين.

إقرا ايضا في هذا السياق: