اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء رياضة وشباب رياضة محلية انضمام المدافع أيمن علي الى نتسيرت عيليت

رياضة وشبابSports

انضمام المدافع أيمن علي الى نتسيرت عيليت
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
14

حيفا
عاصفة رعدية
15

ام الفحم
عاصفة رعدية
15

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
15

عكا
غيوم متفرقة
14

راس الناقورة
غيوم متفرقة
14

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
سماء صافية
14

ايلات
غيوم متفرقة
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

انضمام المدافع أيمن علي الى صفوف فريق هبوعيل نتسيرت عيليت

انضم المدافع أيمن علي، ابن عسفيا، الى صفوف فريق الدرجة الممتازة هبوعيل نتسيرت عيليت

  لعب أيمن علي في الموسم الماضي مع فريق الدرجة الأولى النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا

انضم المدافع أيمن علي، ابن عسفيا، الى صفوف فريق الدرجة الممتازة هبوعيل نتسيرت عيليت، وذلك عبر وكالة اللاعبين دانييل وأسولين. وجاء انضمام أيمن علي من صفوف فريق هبوعيل مرمورك، علما أنهما يتنافسان في نفس الدرجة. وقد لعب أيمن علي في الموسم الماضي مع فريق الدرجة الأولى النادي الرياضي روبي شبيرا حيفا.

وقال أيمن علي أنه مسرور جدا بالانضمام الى صفوف متصدر اللائحة، لمساعدته بتحقيق حلمه بالارتقاء الى دوري الأضواء، على أن يشارك في تشكيلته خلال المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل ريشون لتسيون، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة على استاد جرين المتجدد بالعشب الشتوي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
هبوعيل نتسيرت عيليت أيمن علي
ميركل: نعمل على منع اقتراب ايران من الجولان
كشفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن أنّ بلادها تعمل على منع اقتراب القوات العسكرية الإيرانية من هضبة الجولان.وأكدت ميركل في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، على الحق الكامل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها من أي تهديد، معتبرةً أنّ سياسات إ

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
حسن العاصي
ما بعد العولمة ما بعد الحداثة/ حسن العاصي
الأديب محمد علي سعيد
قائمة واحدة أو قائمتان أو ثلاث قوائم- محمد سعيد
جميل السلحوت
الدعاية الإنتخابية الإسرائيلية/ جميل السلحوت
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab