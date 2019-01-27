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ريال مدريد يكتسح إسبانيول في ليلة تألق بنزيما
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ريال مدريد يكتسح إسبانيول في ليلة تألق بنزيما وإصابة راموس

حقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة المقامة بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

 

حقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة المقامة بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وأظهر ريال مدريد أنيابه منذ البداية، حيث لم يمهل الفريق المضيف أي وقت ليدخل في الأجواء ولم يترك فرصة لدقائق جس النبض المملة.وتقدم ريال مدريد سريعًا بعد مرور سبعة دقائق فقط من عمر شوط المباراة الأول عبر كريم بنزيما الذي تابع تسديدة لوكا مودريتش بنجاح.

ولم يكد ريال مدريد يحتفل بالهدف الأول، حتى سجل قائده سيرخيو راموس الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة، وهو الهدف رقم 50 له بالرأس مع ريال مدريد.وبعد مرور حوالي نصف ساعة، نجح إسبانيول في تقليص الفارق عبر لاعبه ليو بابتيستاو إثر متابعة رائعة لكرة مرتدة بالخطأ من دفاعات ريال مدريد.

ولم يترك كريم بنزيما ــ أحد أبرز نجوم اللقاء ــ الشوط الأول ينتهي على وقع التقدم بفارق هدف وحيد، حيث سجل الثالث لريال مدريد والذي انتهى على إثره النصف الأول من المباراة.وفي الشوط الثاني بدأ ريال مدريد بتغيير اضطراري بخروج قائد الفريق وصاحب الهدف الثاني سيرخيو راموس مصابًا ودخول ناتشو فيرنانديز.

ودخل النجم الويلزي العائد من الإصابة جاريث بيل بديلًا هو الآخر، لينجح في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد بعد عمل رائع من كريم بنزيما.وقبل حوالي ربع ساعة من نهاية المباراة، تلقى المدافع الفرنسي رافائيل فاران البطاقة الحمراء المباشرة بعدما عرقل روبيرتو روزاليس من الخلف على حدد منطقة الجزاء، ليكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين، سجل روزاليس هدف تقليص الفارق لصالح إسبانيول بعدما ألغاه الحكم بداعي التسلل، ومن ثم عاد لاحتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.ولم تشهد المباراة أي جديد يذكر بعد ذلك، لتنتهي بانتصار عريض لريال مدريد يستعيد به توازنه ويمضي في حصد النقاط من خلاله بحثًا عن المركز الثاني.

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ريال مدريد يكتسح إسبانيول في ليلة تألق بنزيما
حقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة المقامة بينهما لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

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