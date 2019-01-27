يوفنتوس يقلب الطاولة على لاتسيو ويواصل انتصاراته بالدوري الإيطالي

قلب نادي يوفنتوس الطاولة على مضيفه لاتسيو ونجح في الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.وخطف لاتسيو هدف التقدم في الدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق الألماني إيمري كان، لاعب وسط يوفنتوس، بالخطأ في مرماه.

ونجح البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير يوفنتوس، في تسجيل هدف التعادل لـ"البيانكونيري" في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة.وقبل دقيقتين من النهاية حصل يوفنتوس على ركلة جزاء تصدى لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مسجلا الهدف الثاني للفريق الملكي.بهذه النتيجة يقفز يوفنتوس إلى النقطة 59 معتليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن الوصيف نابولي الذي تعادل مع ميلان أمس السبت.وتوقف رصيد لاتسيو عند 32 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بالتساوي مع أتالانتا صاحب المركز السابع.

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