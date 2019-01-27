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الدرجة الممتازة اقرب من اي وقت مضى لاتحاد ابناء سخنين تصوير: -
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سخنين والمنطقة

الدرجة الممتازة اقرب من اي وقت مضى لاتحاد ابناء سخنين بعد خسارته لمكابي بيتح تكفا

اتحاد ابناء سخنين في طريقه الى الدرجة الممتازة، نعم هذه هي الحقيقة بعد خسارة الفريق البيتية لمكابي بيتح تكفا 0-1 في المباراة التي جرت على استاد الدوحة وشهدت احداث غير رياضية من قبل الجمهور السخنيني الذي لم يتقبل هذه الخسارة المؤلمة.

 

اتحاد ابناء سخنين في طريقه الى الدرجة الممتازة، نعم هذه هي الحقيقة بعد خسارة الفريق البيتية لمكابي بيتح تكفا 0-1 في المباراة التي جرت على استاد الدوحة وشهدت احداث غير رياضية من قبل الجمهور السخنيني الذي لم يتقبل هذه الخسارة المؤلمة.

 

الفريق السخنيني لم يحضر للمباراة وشتان بين الاداء اليوم امام مكابي بيتح تكفا والاداء امام مكابي حيفا ضمن مباراة الكأس يوم الثلاثاء الفائت. لاعبو الفريق السخنيني لم يخطروا مرمى بيتح تكفا طيلة وقت المباراة وتلقوا هدفاً مباغتاً من قبل تاي بريبو مهاجم بيتح تكفا في الدقيقة 66.وبالرغم من محاولات لاعبو سخنين العودة الى المباراة وتسجيل هدف تعادل على الاقل الا ان كل محاولاتهم بائت بالفشل لتنتهي المباراة بخسارة اخرى للفريق السخنيني وانزلاقه الى المرتبة قبل الاخيرة التي تقود الفريق الى الممتازة بفارق 6 نقاط عن فريق بيتح تكفا مما أزم وضع الفريق مع خطر الهبوط الجدي للدرجة الممتازة .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:"مع إنتهاء مبارة كرة القدم للدوري الممتاز في استاد الدوحة في مدينة سخنين هذا المساء بين فريقي ابناء سخنين ومكابي بيتاح تيكفا، إثر خسارة فريق ابناء سخنين، اندلع شجار بين مشجعي الفريق في الإستاد. تلقت الشرطة بلاغ من المركز الطبي الجليل عن شخصين الذين أحيلا من مدينة سخنين الى المستشفى احداهما مصاب اصابة طعن ربجله اما الثاني أصيب بيده اصابات طفيفة (وفق مصادر طبية).محققون يجمعون البينات والأدلة وشرعوا بفحص ملابسات الحادث".

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