ٌاعدادية الرازي الشاملة -اكسال تنظم رحلة لطلاب طبقة السابع الى جبل الشيخ

نظمت إدارة مدرسة الرازي الإعدادية - اكسال رحلة تعليمية وترفيهية لطلاب طبقة السابع، حيث تعرف الطلاب على منطقة الجولان والمدن والقرى المحيطة بها ، ومن ثم التعرف على التضاريس الجغرافية والمعالم التاريخية لهذه المنطقة . انتقل الطلاب الى جبل الشيخ للترفيه والتزلج وركوب السلال واللعب في الثلج ، وايضا قاموا ببناء مجسمات مختلفه من الثلج .

أشرف على تنظيم هذه الرحلة مركز طبقة السابع في المدرسة الاستاذ قاسم دراوشه حيث قال : بأن الرحلة حققت كل أهدافها من الناحيتين التعليمة والتربوية ، حيث ذوّت الطلاب قيمة المسؤولية مما تُرجم ذلك من خلال استمتاعهم في الرحلة وأجوائها الدافئة ، حيث نالت اعجابهم بشكل رائع وممتاز .

الاستاذ قاسم دراوشه توجه بالشكر الى جميع المربين والمعلمين المرافقين الذين عملوا جادين من أجل أنجاح هذه الرحلة والمحافظة على سلامة الطلاب وعودتهم سالمين إلى أهاليهم ليُوثق لهم في مسيرة حياتهم التعليمية رحلة تنقش لهم في الذاكرة في بيتهم الدافىء مدرسة الرازي التي من أهدافها العليا دعم طلابها تربويا واجتماعيا وتعليميا .