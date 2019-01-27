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المفرقعات مجددًا في كفرمندا: شجار عنيف تصوير: -
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شفاعمرو والقضاء

المفرقعات والحجارة مجددًا في كفرمندا: شجار عنيف بين مجموعة شبان واحراق منازل وسيارات

وقع مساء الاحد، شجار عنيف بين عشرات الشبّان في كفرمندا، بحيث تمّ إستعمال المفرقعات مما أسفر عن عدّة إصابات، الأمر الذي تسبب بحالة غضب من قبل الاهالي في البلدة بسبب هذه الامور وعدم السيطرة على الوضع في كل مرة، فيما هرعت الى البلدة قوات كبي

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وقع مساء الاحد، شجار عنيف بين عشرات الشبّان في كفرمندا، بحيث تمّ إستعمال المفرقعات مما أسفر عن عدّة إصابات، الأمر الذي تسبب بحالة غضب من قبل الاهالي في البلدة بسبب هذه الامور وعدم السيطرة على الوضع في كل مرة، فيما هرعت الى البلدة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة والتي تعمل على فرض النظام والهدوء في المكان.وعلم ان تم احراق عدة منازل و سيارات .

 

 وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" إندلع شجار بين عائلتين في بلدة كفر مندا، حيث لا تزال الخلفية لوقوع الشجار غير واضحة.وأثناء الشجار، تم إطلاق ألعاب نارية ، وألقيت الحجارة ، وتم القيام بمحاولة لإشعال النار في إحدى المنازل.حتى الأن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.قوات من الشرطة تعمل في البلدة لرصد المتورطين في أحداث العنف وإلقاء القبض عليهم".

واضاف المتحدث باسم الشرطة لاحقا:" خلفية الشجار على نتائج ال انتخابات للمجلس المحلي، وتم اعتقال مشتبهين وسيتم تنفيذ المزيد من الاعتقالات".

وجاء من كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:" تم استلام بلاغ حول احتراق مبنى في كفرمندا في اعقاب اعمال شغب في البلدة، وقد هرعت ثلاثة طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان بمرافقة قوات الشرطة وعملت على اخماد حريق شب في منزل وحريق اخر ب سيارة .ووفقا للانباء الواردة فان هناك منزلين اخرين شبت بهما النيران خلال الحاصل وعدد من السيارات ايضا، والتي لا يمكن لطواقم الاطفاء الوصول اليها بسبب الاحداث.طواقم الاطفاء والانقاذ تتواجد عند مدخل البلدة على أهبة الاستعداد الى حين وصول قوات شرطة اضافية وحرس الحدود".

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