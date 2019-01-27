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نحف: اختفاء اثار الفتاة سميرة عطا الله سعيد
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الشاغور

نحف: اختفاء اثار الفتاة سميرة عطا الله سعيد ومناشدة بالمساعدة في العثور عليها

توجهت عائلة سيد عطا الله صالح سعيد من نحف للجمهور، لطلب المساعدة في البحث والعثور على ابنتها الفتاة سميرة عطا الله صالح سعيد

 

توجهت عائلة سيد عطا الله صالح سعيد من نحف للجمهور، لطلب المساعدة في البحث والعثور على ابنتها الفتاة سميرة عطا الله صالح سعيد
والتي فقدت أثارها ظهر اليوم الاحد.وتطلب العائلة من لديه اية معلومات عن ابنتها او شاهدها في اي منطقة ان يتصل لـ 0586823298 او ابلاغ الشرطة.

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