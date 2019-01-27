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برشلونة يحقق فوزاً على جيرونا بهدفين دون مقابل
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برشلونة يحقق فوزاً على جيرونا بهدفين دون مقابل في الدوري الاسباني

تمكن نادي برشلونة من تحقيق انتصار اقتصادي على حساب جاره جيرونا، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب مونتيليفي، ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني.

 

تمكن نادي برشلونة من تحقيق انتصار اقتصادي على حساب جاره جيرونا، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب مونتيليفي، ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني.

وعرفت الدقائق الأولى من المباراة، العديد من الفرص السانحة للتسجيل، حيث أهدر فيليب كوتينيو انفراداً صريحاً بالحارس ياسين بونو، كما هدد المدافع ألكالا مرمى تير شتيجن برأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر.وفي الدقيقة التاسعة، نجح برشلونة في قص شريط التهديف عبر نيلسون سيميدو، بعد عرضية رائعة من لويس سواريز وصلت إلى أرتورو فيدال قبل أن تحصل الدربكة في منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى النجم البرتغالي الذي سددها بنجاح معلناً عن تقدم برشلونة.

وشهد الشوط الأول جدلاً تحكيمياً كبيراً، حيث طالب لاعبو جيرونا حكم المباراة بمنحهم ركلة جزاء، وذلك بعد تدخل جوردي ألبا بطريقة غير شرعية على كريستيان ستيواني داخل مربع العمليات.ولم يسلم برشلونة بدوره من الأخطاء التحكيمية، حيث أظهرت عدسات الكاميرا أن إحدى تسديدات ليونيل ميسي ارتطمت بيد مدافع جيرونا في الدقيقة 34، كما أوقف حكم الشرط هجمة خطيرة للبلاوجرانا بعد إعلانه عن وجود حالة تسلل على إيفان راكيتيتش، قبل أن توضح الإعادة التلفزيونية أن الكرواتي كان في وضعية سليمة.
وفي الدقيقة 51، تلقى بيرناردو ايسبينوسا لاعب جيرونا، البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة، بعد تدخله من الخلف على لويس سواريز، ليحصل بذلك على البطاقة الحمراء، تاركاً فريقه يعاني أمام البلاوجرانا بنقص عددي.واستغل برشلونة حالة الطرد أيما استغلال، حيث قلت خطورة جيرونا، الأمر الذي جعله يستحوذ على الكرة، قبل أن يسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 68، مستغلاً انفراده مع الحارس ياسين بونو، ليضعها البرغوث في الشباك بطريقة إبداعية.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد يذكر على مستوى النتيجة، اللهم بعض الفرص السانحة للتسجيل من طرف الفريق الكتالوني برشلونة، لتنتهي المباراة بانتصار هذا الأخير بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 49 معززاً صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن أقرب الملاحقين، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.

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