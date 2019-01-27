بعد الاعتداء العنصري على طبيب وممرض عربيين في شيبا: الزبارقة يطالب بخطة لحماية الطواقم الطبية

الاعتداء أظهره شريط فيديو كشف عنه الزميل فرات نصّار، في تقريرٍ خاص لأخبار القناة الثانيّة

النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة:

العنصرية في الشارع والمؤسسات، تتغذى بالأساس على العنصرية الرسمية، التي تنتهجها الحكومة اليمينية والأذرع السلطوية المختلفة بحق المواطنين العرب

تعرّض طبيب وممرض عربيان مؤخرًا إلى اعتداءٍ عنصري في مستشفى "شيبا تل هشومير" بعد أن قام أقرباء مريض بالاعتداء الكلامي واللفظي عليهما، وفقًا لما أظهره شريط فيديو كشف عنه الزميل فرات نصّار، في تقريرٍ خاص لأخبار القناة الثانيّة. وفي متابعته للموضوع قام النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة بتوجيه طلب لنائب وزير الصحة بوضع خطة لحماية الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات، لاسيما في ظل ازدياد حوادث الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية.



النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني لزبارقة ما يلي:"دان عضو لجنة العمل والصحة البرلمانية، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، الاعتداء العنصري الخطير على طبيب وممرض عربيين، يعملا في مستشفى "شيبا" تل هشومير.

وتوجه الزبارقة برسالة عاجلة لنائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان ولإدارة المستشفى، جاء فيها: "كشف الصحافي فرات نصّار من أخبار القناة الثانية (12)، أن طبيبا وممرضا عربيين تعرضا لاعتداء عنصري في مستشفى شيبا، من قبل أقرباء مريض. ونشر الصحافي نصّار فيديو الاعتداء، الذي يظهر عائلة المريض وهي تعتدي لفظيا على الطبيب والممرض".

وزاد البيان:"وقال الزبارقة أن الأقوال البذيئة والاتهامات القاسية، التي كالها أفراد عائلة المريض للطبيب والممرض، تؤكد أن خلفية الاعتداء عنصرية، نابعة من كون الطبيب والممرض عربيين. وأضاف "العنصرية ضد المواطن العربي، أصبحت نمط سلوكي يغمر الشارع الإسرائيلي والمؤسسات العمومية وكل مرفق ومكان، إذ لا يمر يوم دون أن يتعرض المواطنون العرب لحادثة أو اعتداء أو فصل على أساس عنصري قومي. بالأمس القريب شهدنا فصلا عنصريا بين العرب واليهود في باص عمومي على مدخل مستشفى برازيلاي". وأشار الزبارقة إلى أن العنصرية في الشارع والمؤسسات، تتغذى بالأساس على العنصرية الرسمية، التي تنتهجها الحكومة اليمينية والأذرع السلطوية المختلفة بحق المواطنين العرب".

واختتم البيان:"وطالب الزبارقة نائب وزير الصحة بوضع خطة لحماية الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات، لاسيما في ظل ازدياد حوادث الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية، تشمل توفير الحراسة في الأقسام والعيادات وتعزيز الرادع القانوني عبر تشديد العقوبة، على كل شخص يعتدي على أحد أفراد الطاقم الطبي"، الى هنا البيان.

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