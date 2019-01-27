

صور من انطلاق الدورة

تشمل الدورة على برنامج حافل من المحاضرات والبرامج التثقيفية والتي تهدف الى توعية الحاضنات لكيفية التعامل مع الأطفال

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ابراهيم ابو عطا من مجلس كفرقرع المحلي، جاء فيه ما يلي:"برعاية المحامي فراس أحمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع وبحضور السيد عصام طيارة مدير قسم الخدمات الاجتماعية، احتفل يوم أمس السبت بانطلاقة دورة تثقيفية للعاملات في الحضانات في كفرقرع، بتركيز العاملة الاجتماعية السيدة رنين مصاروة. وقد أقيم الاحتفال في قاعة المؤتمرات في مكتبة علي حيدر زحالقة بمشاركة العاملات في الحاضنات الى جانب مركزة الحضانات البيتية التابعة للمجلس السيدة رنين مصاروة، مديرة حضانات السلام السيدة ميسم قعوار، مديرة حضانات رند السيدة نهى كناعنة، مديرة مركز اجيال كفر قرع السيدة سميرة غاوي، ومديرة مشروع ٣٦٠ الوطني للشباب وللأولاد السيدة هزار إسماعيل، والسيدة شروق أبو عيشة – محاميد مديرة مشروع مدينة بلا عنف".

وزاد البيان:"وتشمل الدورة على برنامج حافل من المحاضرات والبرامج التثقيفية والتي تهدف الى توعية الحاضنات لكيفية التعامل مع الأطفال، لا سيما ما يتعلق بالنمو الجسدي والفكري والعاطفي، كذلك الرابط بين الام والطفل، كذلك التواصل ومهاراته، كيفية التعامل مع الطفل في مختلف المواقف، الرسم والموسيقى واللعب واهميتها عند الأطفال".

وأضاف البيان:"رئيس المجلس المحلي والذي حضر حفل انطلاقة الدورة قدم تحيته ومباركته لجميع المشاركات متمنيا لهن النجاح والتوفيق في الدورة والاستفادة منها لتطوير مهاراتهن وخبرتهن في هذا المجال، كما وأشاد رئيس المجلس المحلي بالدور الريادي والمقدس الذي تقوم به الحاضنات في تربية هذا الجيل في هذه المرحلة المهمة من حياته، وقال فراس بدحي خلال كلمته :" الحضانات في كفرقرع هي جزء لا يتجزأ من جهاز التربية والتعليم في كفرقرع، الطفل الذي ينطلق من الحضانات يتقدم نحو المرحلة الابتدائية ومن ثم الإعدادية والثانوية حتى التعليم الجامعي ومن ثم يعود الى مجتمعه لخدمته، فعليه ان الحاضنات تحمل رسالة كبيرة من المهنية، نبارك لكل المبادرات والمبادرين لهذه الدورة الريادية في كفرقرع ومجتمعنا، نحيي جميع المشاركات ونتمنى لكن النجاح والتوفيق في الدورة".

بدوره هنأ السيد عصام طيارة جميع المشاركين في الدورة متمنيا لهن النجاح والتوفيق، كما وشكر رئيس المجلس المحلي على مشاركته حفل انطلاقة الدورة وتقديم الرعاية والدعم لإخراجها حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدورة تندرج ضمن سلسلة المشاريع والبرامج الذي يبادر اليها قسم الخدمات الاجتماعية والتي تهدف الى تقديم التوعية والارشادات المهنية لجميع العاملين في مختلف الخدمات التي يقدمها القسم"، إلى هنا البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: