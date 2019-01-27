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اختتام مشروع نبع الحنان في كفرقرع
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وادي عارة

احتفال باختتام مشروع نبع الحنان 2019 في كفرقرع لتعميق العلاقة بين الأم والطفل

إحتفل المجلس المحلي وبالتعاون مع مؤسسات سلام وباشراف قسم الخدمات الاجتماعية باختتام مشروع نبع الحنان


خلال الاحتفال

رئيس المجلس المحلي قدم مباركته لإختتام البرنامج مقدرا دور الامهات المشاركات في البرنامج معربا عن أمله ان يساهم البرنامج في توجيه وارشاد الامهات لتربية صحيحة وسليمة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ابراهيم ابو عطا من مجلس كفرقرع المحلي، جاء فيه ما يلي:"بتشريف من المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع، إحتفل المجلس المحلي وبالتعاون مع مؤسسات سلام وباشراف قسم الخدمات الاجتماعية باختتام مشروع " نبع الحنان " 2019 للأمهات وأطفالهن من جيل الولادة وحتى جيل ما قبل الزحف في برنامج يعمل على مرافقة الأم في أهم مراحل حياتها، من خلال لقاءات أسبوعية حوارية تناقش العديد من المضامين المتعلقة في السنة الأولى للأمومة بتوجيه وارشاد سائدة ابو عطا التي تعمل على ادارة البرنامج ومرافقته المجموعات، بالإضافة لاستضافة مختصين بشتى المجالات المتعلقة بالأمومة والطفولة".

وأضاف البيان:"هذا وقد اختتم المشروع ظهر السبت في حضانة سلام الفرع الجديد للطفولة المبكرة حي القطاين التابع لمؤسسات سلام لصاحبها السيد محمود فريد عثامنه بأشراف المجلس المحلي كفرقرع ووزارة الاقتصاد بمشاركة مختلف الاطراف المشاركة في المشروع إلى جانب شريحة الأمهات المشاركات بالبرنامج, إضافة الى رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس احمد بدحي , ومدير قسم الخدمات الاجتماعية السيد عصام طيارة، ومدير مؤسسات سلام السيد محمود فريد عثامنة".

وزاد البيان:"رئيس المجلس المحلي قدم مباركته لإختتام البرنامج مقدرا دور الامهات المشاركات في البرنامج معربا عن أمله ان يساهم البرنامج في توجيه وارشاد الامهات لتربية صحيحة وسليمة وان الامهات حصلن على الدعم والمساندة العاطفية الكافية بهذه المرحلة الهامة بحياتها و حياة طفلها، مشيرا الى اهمية التربية الصحيحة للاطفال خصوصا في هذا الجيل المبكر الذي ينعكس بصورة كبيرة على تربية الطفل وصقل شخصيته وحياته. كما وقدم رئيس المجلس المحلي شكره للسيدة سائدة ابو عطا والسيد محمود فريد عثامنة الذي احتضن البرنامج وقدم الدعم الكافي لتفعيل لقاءاته في بناية الفرع الجديد لحضانة سلام حي القطاين وكل من عمل وساهم في إنجاح المشروع".

وأضاف البيان:"من جانبه أعرب السيد عصام طيارة عن سعادته بإختتام هذا المشروع مقدم التهاني والمباركة لجمهور المشاركات متمنيا أن يساهم هذا المشروع في توعية وتثقيف الامهات لكيفية التعامل مع اطفالهن في جيل الطفولة المبكرة، مؤكدا على اهمية التربية الصحيحة للاطفال في جيل الطفولة المبكرة في مختلف مجالات ونواحي الحياة".

وتابيع البيان:"سائدة ابو عطا مديرة البرنامج شكرت رئيس المجلس المحلي على تشريفه حفل الاختتام متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه , مؤكدة على ان المشروع حقق نجاحا كبيرا من خلال ردود الفعل الايجابية والفعالة من قبل الامهات المشاركات اللواتي استفدن كثيرا من خلال هذا المشروع الذي سيكمل من خلال برنامج حافل بالفعاليات وورشات العمل لجمهور الامهات لإرشادهن وتوعيتهن لتربية صحيحة وسليمة لأطفالهن يضمن لنا مجتمع صالح وسليم في مختلف مجالات ونواحي الحياة.
السيد محمود عثامنة مدير مؤسسات سلام قدم تهانيه للامهات المشاركات في المشروع، شاكرا رئيس المجلس المحلي على مشاركته في حفل الاختتام، واعدا ان تستمر مؤسسات سلام بتقديم التعاون اللازم لاخراج المشاريع التي لها الفائدة لكفرقرع لجميع الفئات والمجالات"، إلى هنا البيان.

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