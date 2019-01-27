استطلاع: 24.8% من العرب قرّروا عدم المشاركة في الانتخابات وظواهر العنف أكثر ما يقلقهم

حول السؤال "ما هو الموضوع الأكثر أهمية الذي يجب أن يُعالَج؟"

يجيب 29% أنه إنهاء احتلال الأراضي المحتلة.

يعطي 28% الأولوية لإلغاء قانون القومية.

26% أعطوا الأولوية لموضوع البناء وهدم البيوت.

يرى 15% من المستطلَعة آراؤهم موضوع العنف والجريمة في البلدات العربية "المشكلة رقم 1"

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مبادَرات إبراهيم، جاء فيه ما يلي: "أجرت جمعية "مبادرات إبراهيم" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، استطلاعاً عبر معهد يافا، بإدارة د. عاص أطرش، بين 12 - 21 كانون الثاني، حول مواقف مواطني إسرائيل العرب عشية ال انتخابات .

ومن أهم النتائج :

نسبة الاقتراع - 62.7% حسموا قرارهم بالمشاركة في الانتخابات، 12.6% لم يحدّدوا موقفهم بعد، و 24.8% قرّروا عدم المشاركة في انتخابات 2019. تُقدَّر نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات وفقًا للتجارب الماضية ومعطيات الاستطلاع بـ 56%. مقارنةً بمعطيات نسبة الاقتراع الفعلية في انتخابات 2015، ثمة انخفاض بمقدار 7.5%".

وتابع البيان: "الرغبة في المشاركة في السلطة - يُظهر الاستطلاع أنّ لدى المواطنين العرب رغبةً في المشاركة في السلطة، سواء مباشرةً عبر مشاركة كتل عربية في الائتلاف أو تخصيص مكان لوزراء عرب على طاولة الحكومة، أو بشكلٍ غير مباشر عبر دعم الحكومة من الخارج مقابل برامج وميزانيات تطوير تدعم المجتمع العربي. على سبيل المثال: يدعم 64% مشاركة أحزاب عربية في الائتلاف (68% في حال تأليف حكومة يسار - وسط)؛ 74% يؤيدون تخصيص أماكن لوزراء عرب في الحكومة. و 80% (!) مع دعم الأحزاب العربية للحكومة من خارج الائتلاف مقابل ميزانيات تطوير للمجتمع العربي".

وأضاف البيان: "سلّم الأولويات - حول السؤال "ما هو الموضوع الأكثر أهمية الذي يجب أن يُعالَج؟"، يجيب 29% أنه إنهاء احتلال الأراضي المحتلة. بالمقابل، يعطي 28% الأولوية لإلغاء قانون القومية، و 26% لموضوع البناء وهدم البيوت. يرى 15% من المستطلَعة آراؤهم موضوع العنف والجريمة في البلدات العربية "المشكلة رقم 1"، لكنّ نحو الربع (23%) يعتقدون أنّ هذه المشكلة هي من بين المسائل الثلاث الأكثر أهمية التي يجب معالجتها.

نشاط أعضاء الكنيست العرب - يوافق 60% إلى حدّ كبير جدًّا وإلى حدّ كبير أنّ أعضاء الكنيست العرب يقومون بوظيفتهم كما يجب. مع ذلك، يعتقد 54% أنّ عملهم قليل لدعم مواضيع "مدنية" كالبنى التحتية، التربية، الرفاه، والعمل.

القائمة المشتركة - ‏يدعم 65% استمرار القائمة المشتركة بمكوّناتها الحالية. مع ذلك، في حال إنشاء حزب عربي جديد أو انشقاق أحد الأحزاب من القائمة المشتركة، فسيصوّت له 40%.

إمكانية تأليف قائمة يهودية عربية - أبلغ 61% أنهم سيقترعون لحزب يهودي عربي، في حال ترشّح حزب كهذا للانتخابات.

الدعوة إلى تمثيل أكبر للنساء والشبّان - أخبر 47% أنّ زيادة تمثيل النساء سترفع احتمال مشاركتهم في الانتخابات. فيما قال 51% من المستطلَعة آراؤهم إنّ تمثيلًا أعلى للشباب في القوائم سيزيد من احتمالات مشارَكتهم في الانتخابات.

أُجري الاستطلاع وفق عيّنة تمثيلية بمقدار 511 مُستطلَعًا؛ هامش الخطأ الأقصى هو 4.5%"، إلى هنا نص البيان.



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