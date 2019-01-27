كلاليت توسّع خدماتها في مجال تطوّر الطفل في طمرة ويركا

كجزء من الاستثمار الكبير في مجال تعزيز خدمات تطوّر وتنمية الطفل في الجليل الغربي، مع التشديد على الإتاحة المادية والثقافية، تم إضافة مؤسستين متعاقدتين مع كلاليت تقدّمان خدمات في مجال تنمية الطفل في البلدات العربية.

في طمرة، تم توسيع الخدمات، بحيث تمّ توقيع اتفاقية لتوفير العلاج العاطفي بالإضافة إلى العلاج الوظيفي وعلاج النطق الذين توفّرا حتى الآن. وفي يركا ، تم توقيع اتفاقية جديدة كليًّا مع معهد يقدّم العلاج الوظيفي، علاج النطق والعلاج العاطفي.

يؤكد إيلي كوهين، المدير العام للواء حيفا والجليل الغربي: "بفضل هذه الاتفاقيات، نقلص وقت الإنتظار في المعاهد ونمكّن مؤمّني كلاليت من تلقي العلاج في منطقتهم دون الحاجة للتوجّه إلى أماكن بعيدة. وشدّد أيضًا على أهمية هذا الأمر عندما يتعلق بالأطفال على الأخص. في هذا الإطار افتتحنا قبل بضعة أشهر معهد خاص بنا لتطوّر الطفل في شفاعمرو ، المعهد موجود في مجمّع فريد حيث يتوفر معهد لتطوّر الطفل وعيادة أطفال في نفس المبنى. وسنواصل أيضاً تطوير خدمات تنمية وتطوّر الطفل للسكان العرب وفقًا للاحتياجات المختلفة."



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