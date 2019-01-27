اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب اسواق العرب اقتصاد واستهلاك كلاليت توسّع خدماتها بمجال تطوّر الطفل في طمرة ويركا

اسواق العربEconomy

كلاليت توسّع خدماتها بمجال تطوّر الطفل في طمرة ويركا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
دخان
19

حيفا
دخان
19

ام الفحم
دخان
19

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غائم جزئ
19

عكا
دخان
19

راس الناقورة
دخان
19

كفر قاسم
سماء صافية
19

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
غيوم متناثره
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كلاليت توسّع خدماتها في مجال تطوّر الطفل في طمرة ويركا

كجزء من الاستثمار الكبير في مجال تعزيز خدمات تطوّر وتنمية الطفل في الجليل الغربي، مع التشديد على الإتاحة المادية والثقافية

كجزء من الاستثمار الكبير في مجال تعزيز خدمات تطوّر وتنمية الطفل في الجليل الغربي، مع التشديد على الإتاحة المادية والثقافية، تم إضافة مؤسستين متعاقدتين مع كلاليت تقدّمان خدمات في مجال تنمية الطفل في البلدات العربية.
في طمرة، تم توسيع الخدمات، بحيث تمّ توقيع اتفاقية لتوفير العلاج العاطفي بالإضافة إلى العلاج الوظيفي وعلاج النطق الذين توفّرا حتى الآن. وفي يركا ، تم توقيع اتفاقية جديدة كليًّا مع معهد يقدّم العلاج الوظيفي، علاج النطق والعلاج العاطفي.

يؤكد إيلي كوهين، المدير العام للواء حيفا والجليل الغربي: "بفضل هذه الاتفاقيات، نقلص وقت الإنتظار في المعاهد ونمكّن مؤمّني كلاليت من تلقي العلاج في منطقتهم دون الحاجة للتوجّه إلى أماكن بعيدة. وشدّد أيضًا على أهمية هذا الأمر عندما يتعلق بالأطفال على الأخص. في هذا الإطار افتتحنا قبل بضعة أشهر معهد خاص بنا لتطوّر الطفل في شفاعمرو ، المعهد موجود في مجمّع فريد حيث يتوفر معهد لتطوّر الطفل وعيادة أطفال في نفس المبنى. وسنواصل أيضاً تطوير خدمات تنمية وتطوّر الطفل للسكان العرب وفقًا للاحتياجات المختلفة."

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كلاليت طمرة يركا
اعتقال شاب من البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية
افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتقلت شابًا من سكان قرية البعنة يبلغ من العمر 23 عامًا وذلك بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها النقال وذلك لرفضها تقبيله

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نبيل عودة
الديك الذي صار سياسيا/ نبيل عودة
محمد فؤاد زيد الكيلاني
الإشاعة والحرب النفسية/ محمد الكيلاني
شاكر فريد حسن
آية مصاروة شهيدة العلم/ شاكر فريد حسن
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab