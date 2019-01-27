تمديد اعتقال مشتبهين (40 - 50 عاما) من مخيّم شعفاط بحيازة مخدّرات ومسدّس

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "تمّ تمديد اعتقال مشتبهين من شعفاط حتّى تاريخ 30.1.2019 على ذمّة التحقيقات"، وفقا لبيان الشرطة.

وكما ورد في بيان سابق حول ذات الموضوع: "تلقّى مركز الشرطة في نهاية الأسبوع المنصرم بلاغا حول وقوع شجار في حي شعفاط، وقاموا بتوقيف الضالعين بالشجار (رجلين بالـ 40 والـ 50 من عمريهما)، وبعد عملية تفتيش في البيت عثروا على مخدّرات من أنواع مختلفة (240 كيسا، تقريبا 33 وجبة) ومسدّس. كما وجدوا كلبين بحالة صعبة، وتمّ نقلهما من أجل العلاج"، إلى هنا البيان.

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