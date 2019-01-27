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كل العرب القدس والقضاء أخبار محاكم وجنائيات شعفاط: تمديد اعتقال مشتبهين بحيازة مخدرات وسلاح

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شعفاط: تمديد اعتقال مشتبهين بحيازة مخدرات وسلاح
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القدس والقضاء

تمديد اعتقال مشتبهين (40 - 50 عاما) من مخيّم شعفاط بحيازة مخدّرات ومسدّس

تمّ تمديد اعتقال مشتبهين من شعفاط حتّى تاريخ 30.1.2019 على ذمّة التحقيقات

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "تمّ تمديد اعتقال مشتبهين من شعفاط حتّى تاريخ 30.1.2019 على ذمّة التحقيقات"، وفقا لبيان الشرطة.

وكما ورد في بيان سابق حول ذات الموضوع: "تلقّى مركز الشرطة في نهاية الأسبوع المنصرم بلاغا حول وقوع شجار في حي شعفاط، وقاموا بتوقيف الضالعين بالشجار (رجلين بالـ 40 والـ 50 من عمريهما)، وبعد عملية تفتيش في البيت عثروا على مخدّرات من أنواع مختلفة (240 كيسا، تقريبا 33 وجبة) ومسدّس. كما وجدوا كلبين بحالة صعبة، وتمّ نقلهما من أجل العلاج"، إلى هنا البيان.

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شعفاط تمديد اعتقال أسلحة
اعتقال شاب من البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية
افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتقلت شابًا من سكان قرية البعنة يبلغ من العمر 23 عامًا وذلك بشبهة الاعتداء على سائحة مكسيكية وسرقة هاتفها النقال وذلك لرفضها تقبيله

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