إصابة 12 شخصا بسبب إعصار قويّ ضرب مطار أنطاليا التركي

أصيب 12 شخصا بهذا الإصار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج
أصيب حوالي 12 شخصا نتيجة لإعصار قوي ضرب مطار أنطاليا جنوب تركيا أمس الجمعة. ووفقا لمحافظ المنطقة، منير كارالوغلو، جاء أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية قد انقلبت حافلة و سيارة .
وأضاف كارالوغلو أنّه: "الأحوال الجوية هذه أدّت إلى تضرر طائرتين ومروحية هليكوبتر تابعة للشرطة. بالإضافة إلى إصابة 12 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج". كما أشار إلى أن صحتهم جيدة، وإصابتهم طفيفة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- 22 مليون مسافر في مطار بن غوريون خلال 2018 وتركيا هي الوجهة الأولى
- تركيا: شاب يقتل باحثة ببشاعة بعد أن ضبطته يغش خلال الامتحان!
- أردوغان يرشح يلدريم لمنصب رئيس بلدية اسطنبول: اذا خسرنا اسطنبول، خسرنا تركيا
- جون بولتون إلى تركيا واسرائيل لبحث الملف السوري
- السّفر إلى تركيا بأقل التّكاليف- إليكم بعض النّصائح
- تركيا.. الوجهة السياحية الأجمل والأكثر متعة
- وزير الخارجية السعودي: الرياض لن تُسلّم متورطين في قضية خاشقجي لتركيا
- جمعية المعالي تشارك بمؤتمر اتحاد الجامعات الدولي في تركيا
- مسلسل قيامة ارطغرل الأول في تركيا
- اسطنبول.. أفضل الأماكن للزيارة في تركيا