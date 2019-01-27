إصابة 12 شخصا بسبب إعصار قويّ ضرب مطار أنطاليا التركي



أصيب 12 شخصا بهذا الإصار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

أصيب حوالي 12 شخصا نتيجة لإعصار قوي ضرب مطار أنطاليا جنوب تركيا أمس الجمعة. ووفقا لمحافظ المنطقة، منير كارالوغلو، جاء أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية قد انقلبت حافلة و سيارة .

وأضاف كارالوغلو أنّه: "الأحوال الجوية هذه أدّت إلى تضرر طائرتين ومروحية هليكوبتر تابعة للشرطة. بالإضافة إلى إصابة 12 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج". كما أشار إلى أن صحتهم جيدة، وإصابتهم طفيفة.

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