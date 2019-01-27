الحركة الإسلامية عرعرة النقب تستنكر إحراق قسم الجباية في المجلس المحلي

الحركة الاسلامية عرعرة النقب تعتبر الاعتداء على الممتلكات العامة اعتداء على كافة الاهل وان الاعتداء على حقوق الناس حرام

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الحركة الاسلامية عرعرة النقب، جاء فيه ما يلي: "شجبت واستنكرت الحركة الاسلامية عرعرة النقب إحراق قسم الجباية في المجلس المحلي في القرية، وعمليات التكسير التي رافقت الحدث، وتعتبر ان الاعتداء على الممتلكات العامة إنما هو اعتداء على حقوق الناس، وان الاعتداء على حقوق الناس محرم شرعا، كون المواقع العامة وجدت للخدمة، ولا يحق لاي كان ومهما كانت الأسباب الاعتداء عليها، وتعطيل سير الخدمة العامة للاهل.

وتناشد الحركة الاسلامية الاهل بالمحافظة على الممتلكات العامة أينما وجدت، وشجب مثل هذا الحدث كي يعلم الجميع ان من يقدم على عمل من هذا القبيل لن يتساهل معه احد، وان مثل هذه الاعمال لا يقبلها اي إنسان سوي".

وجاء في بيان الحركة الاسلامية عرعرة النقب، أيضا: "وليعلم الاهل اننا لا نقبل اي عمل من هذا القبيل، وأننا نشجب ونستنكر مثل هذه الاعمال بأقسى الكلمات لأن ديننا يحرم ويجرم مثل هذه الاعمال والله غالب على أمره"، إلى هنا نصّ البيان.

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